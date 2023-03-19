Хореографическое училище Казани получило два здания под балетные классы

Татьяна Шахнина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Казанское хореографическое училище, отметившее 1 марта свое 30-летие, ожидает расширения своих учебных площадей, в частности организации новых балетных классов в двух переданных ему зданиях. Речь идет о здании во дворе квартала и рядом стоящем флигеле усадьбы XIX века по адресу Большая Красная, 68. Об этом «Татар-информу» в интервью рассказала директор училища Татьяна Шахнина.

«Нам дали два помещения рядом с интернатом училища на Большой Красной. Пока это решение только на бумаге, но мы надеемся, что скоро будет проект [их реконструкции и приспособления]. Здания эти, конечно, надо перестраивать заново, но они градообразующие, хоть и не в категории памятников, и с ними не все так просто», – сказала Шахнина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

С момента образования и до настоящего времени, напомним, Казанское хореографическое училище размещается в историческом здании по адресу Карла Маркса, 63/25 – двухэтажном особняке, построенном в 1906 году для Сергея Мильтиадовича Марко, сейчас это памятник архитектуры регионального значения. Здесь учатся 188 воспитанников – на отделении народной и классической хореографии. В этом же квадрате, по параллельной улице (Большая Красная, 66), уже восемь лет существует интернат училища для иногородних воспитанников. Четырехэтажное здание для училища строили в 2013-2015 годах.

Балетные классы есть как в учебном здании, так и в здании интерната, но площадей и помещений все равно не хватает, так как ими пользуются не только воспитанники, но и дети хореографического кружка маленьких лебедей. А это еще от 200 до 400 человек в течение последних 18 лет существования секции.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Решение о передаче Казанскому хореографическому училищу под балетные классы двух построек в том же квартале центра Казани было принято во время летней прогулки Раиса РТ Рустама Минниханова по исторической части города. Флигель усадьбы, отметим, сам памятником архитектуры или истории не является в отличие от учебного здания училища, но все же занесен в перечень градоформирующих объектов Казани. Это значит, что на него все же распространяются особые охранные требования и обязательства при реконструкции и ремонте. При этом, по словам помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой, переданные здания предстоит не только обновить, но и объединить с главным зданием, сохранив исторические фасады, выходящие на улицу Большая Красная.

Подробнее об изменениях, ожидающих хореографическое училище Казани, – в материале «Татар-информа» «„Пока решение на бумаге“: хореографическая школа Казани откроет классы в старой усадьбе».