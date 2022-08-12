Минниханов осмотрел заброшенные объекты Казани и выслушал объяснения чиновников

фото: пресс-служба Президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел сегодня пять зданий и сооружений в Казани. Это градоформирующие объекты, объект культурного наследия, объекты незавершенного строительства и здание Международного колледжа сервиса, находящиеся в аварийном состоянии. Пояснения по объектам давал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Первым Рустам Минниханов осмотрел «Административное здание, конец XIX века, начало XX века» по улице 25-го Октября. Законсервированное здание является объектом культурного наследия и находится под защитой государства. Сейчас специалисты изучают возможность его дальнейшей эксплуатации.

Далее он посетил два ценных градоформирующих объекта Казани: здания Республиканского клинического кожно-венерологического диспансера и Казанского хореографического училища. Оба объекта расположены на улице Большая Красная. Первый из них находится в аварийном состоянии — его износ достигает 100%. Планируется, что в будущем здание ожидает полная реконструкция и восстановление. Диспансер же переедет в другое здание.

По хореографическому училищу стоит другой не менее важный вопрос — расширение площадей и реконструкция. При обновлении и объединении с главным зданием, отметила помощник Президента РТ Олеся Балтусова, планируется сохранить фасады, которые выходят на улицу Большая Красная.

Вслед за этим руководитель Татарстана осмотрел два объекта незавершенного строительства: Казанский техникум народных художественных промыслов по улице профессора Мухамедьярова и административно-бытовой корпус на улице Ясеневая в поселке Константиновка.

«Принято решение передать оба здания для нужд города Казани — в них после приведения в нормативное состояние будут размещены социально-культурные организации, спортивные и детские центры», — говорится в сообщении пресс-службы.

В заключение Президент Татарстана оценил здание Международного колледжа сервиса по улице Дмитрова. Сейчас объект находится в аварийном состоянии. Планируется, что его снесут, а участок передадут Госжилфонду для использования в строительных программах.