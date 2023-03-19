«Пока решение на бумаге»: хореографическая школа Казани откроет классы в старой усадьбе

Казанское хореографическое училище отмечает в этом году 30-летний юбилей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

30 лет балетных па в особняке неоклассицизма начала ХХ века

Казанское хореографическое училище отмечает в этом году 30-летний юбилей. Официальное празднование прошло в самом училище 1 марта – ученики и выпускники собрали творческий капустник «Дом для друзей». Мы пришли знакомиться с миром хореографической дисциплины несколькими днями позже: в коридорах исторического здания, расположенного в самом центре города, навстречу нам попались исключительно стройные юноши и девушки, каждый из студентов непременно поздоровался, искренне, вежливо и по-доброму.

В двухэтажном особняке, построенном в 1906 году для Сергея Мильтиадовича Марко, учатся на двух отделениях – народного и классического танца 188 воспитанников. Самым младшим лет одиннадцать: классической хореографии приходят учиться после четырех классов обычной школы, на народников позже – после седьмого. Набирают ежегодно 25 человек на классическое направление и 15 на народное. Набирают в три тура, причем предварительно кандидатам предстоит пройти отбор по критериям здоровья. Отчислений много – выдерживают далеко не все. Например, в этом году по направлению народного танца выпускников не будет, а из 25 поступавших несколько лет назад на классическое направление дипломы получат только 12.

Татьяна Шахнина: «Хореография – это такая совершенно потрясающая возможность привлечь ребенка к искусству» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас учатся и дети балетных, и дети родителей, которые мечтали быть в балете, но у них не получилось. А есть у нас и дети, которые пришли в оперный театр, увидели спектакль “Морозко”, где танцуют наши маленькие воспитанники, и сказали: “Я тоже хочу”. Уже 18 лет из 30 по вечерам дважды в будни и каждое воскресенье у нас проходит “Школа маленьких лебедей”, где мы на внебюджетной основе обучаем детей уже с 4-5 лет. И из них тоже кто-то уже целенаправленно хочет танцевать в балете, а кто-то не хочет, но слушает маму и папу. И результаты бывают разные: кто-то хочет, а столкнулся с первыми трудностями и расхотел, а где-то мама заставляет, и получается результат. Тут нет одного рецепта», – призналась в беседе с корреспондентом «Татар-информа» директор училища Татьяна Шахнина.

«Хореография – это такая совершенно потрясающая возможность привлечь ребенка к искусству»

В хореографическом специальная образовательная программа: здесь детям преподают и предметы обычной школы, и музыкальные дисциплины (музыка, история музыки), и спецпредметы по хореографии. Успевать нужно все. Днем уроки и занятия, а вечером, запросто может статься, снова в балетный класс – прогон для будущего выхода на сцену или участие в репертуарном спектакле театра оперы и балета.

Детям преподают и предметы обычной школы, и музыкальные дисциплины, и спецпредметы по хореографии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хореография – это такая совершенно потрясающая возможность привлечь ребенка к искусству. Мы участвуем в семи-восьми репертуарных спектаклях театра оперы и балета, и в 18 часов дети идут оттанцовывают в спектакле, а в 8.30 они снова должны быть здесь, на уроках. Причем даже чаще сценическую практику в репертуаре оперного театра имеют дети младших классов – 11, 12, 13 лет, потому что взрослых артистов в театре много. Каждый год наши ученики выходят на сцену во время показов спектаклей Нуриевского фестиваля. В этом году в Нуриевском фестивале будут участвовать дети 3-4 классов нашего училища – 13-14-15 лет», – подчеркнула Шахнина.

Разговоры о строгой дисциплине, жесткой диете и контроле веса обучающихся директор предпочитает не развивать. «Я против насилия!» – несколько раз за время беседы подчеркнула Шахнина. Да, есть особое меню и нужно соблюдать калораж – за этим следит врач. Взвешиваться каждый день, неделю, вести дневник? Нет, это в Вагановке (Академия русского балета имени Вагановой в Санкт-Петербурге, – прим. Т-и), не у нас. Ну, перед экзаменами взвешиваем, да. Слезы, срывы и истерики, конечно, бывают. Необходим здоровый сон, но как у всех – не меньше 8 часов в день. Здоровое питание – тоже как у всех: каши, фрукты, овощи и никаких пицц и булок, особенно вне столовой училища и интерната.

«Взвешиваться каждый день, неделю, вести дневник? Нет, это в Вагановке, не у нас» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Интернат находится в том же квартале, что и здание училища, – буквально за углом, на улице Большая Красная. Он существует при хореографическом училище уже 6 лет. И это решило проблему поступления иногородних студентов. А в Казань, по словам Татьяны Шахниной, едут за будущим звезд балета из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Краснодара, Луганска… Претендовать на место в интернате могут только иногородние.

«Мы им облегчаем бытовые условия, потому что в училище приходят дети после 4 класса общеобразовательной школы. Когда не было интерната, иногородние тоже учились, но представляете, какая проблема и тревога была у родителей, потому что ребенку надо организовать быт. Мало того, что ты снимаешь квартиру, а дальше что? Для обучающихся в хореографическом училище очень важен вопрос питания, и безопасности, и т.д. Количество мест ограничено – 40, а желающих гораздо больше. Поэтому просто так, когда поссорился с мамой и пошел в интернат, увы, не выйдет», – пояснила собеседница.

«Мальчиков очень мало. Девочек процентов 80. Я не согласна, что это не мужская профессия» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не могу понять, почему не идут мальчики, и везде в хореографических школах так»

На вопрос, чего не хватает училищу спустя 30 лет работы, директор мгновенно и не без доли юмора отвечает: «Значит, записывайте: мальчиков!»

«Это не хватает везде – мальчиков очень мало. Девочек процентов 80. Я не согласна, что это не мужская профессия. И в моральном, и в материальном плане это замечательная профессия. Не могу понять, почему не идут мальчики, и везде в хореографических школах так. В Уфе спрашиваю: сколько у вас в выпуске мальчиков? Два. У нас в этом году четыре, мы радуемся, это здорово! Когда-то были классы мальчиков. Удивительно: в самодеятельности полно пацанов – они пляшут! А в профессию не хотят. И еще не хватает педагогов – это очень сложная профессия, очень тяжелая. Танцующие артисты могут, и хотят, и должны состояться в этой профессии педагога, но это две разные специальности», – рассказала Шахнина.

Еще училищу не хватает репетиционных залов. Но в ближайшее время эта проблема должна решиться, с легкостью сообщает собеседница. В преддверии юбилея училища Раис Татарстана Рустам Минниханов распорядился передать хореографическому училищу два здания в том же квартале.

«Не хватает педагогов – это очень сложная профессия, очень тяжелая» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все будет: нам дали два помещения рядом с интернатом на Большой Красной – одно во дворе, другое, двухэтажное, по красной линии улицы. Пока это решение только на бумаге, но мы надеемся, что скоро будет проект их реконструкции и приспособления. Здания эти, конечно, надо перестраивать заново, но они градообразующие, хоть и не в категории памятников, и с ними не все так просто», – сказала Шахнина.

Вытянутое двухэтажное здание по красной линии улицы Большая Красная с номером 68-2 – это флигель усадьбы XIX века. Приказом Министерства культуры РТ 2017 года он включен в список ценных градоформирующих объектов города, и на него распространяются особые охранные требования и обязательства при реконструкции и ремонте. Ближайшее от флигеля здание слева – объект культурного наследия регионального значения «Дом, где жил Лев Николаевич Толстой в 1845-1846 годах», принадлежавший в то время домовладельцу П.И. Киселевскому. Сейчас в этом угловом здании, во второй половине XIX века перестроенном из двух- в трехэтажное, размещается Институт развития образования Республики Татарстан. А сам флигель и постройка во дворе квартала, переданные Казанскому хореографическому училищу, пустуют.

«Нам дали два помещения рядом с интернатом на Большой Красной – одно во дворе, другое, двухэтажное, по красной линии улицы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам помощника Раиса РТ Олеси Балтусовой, переданные здания предстоит не только обновить, но и объединить с главным зданием, сохранив исторические фасады, выходящие на улицу Большая Красная.

Пока сметчики и проектировщики будут готовить здание к реконструкции, училище продолжит отмечать свой 30-летний юбилей. Основные торжества состоятся 14-15 июня на сцене Театра оперы и балета имени Джалиля, где пройдут два юбилейных гала-концерта с участием выпускников училища и воспитанников.

За 30 лет существования Казанского хореографического училища его выпускники уходили на сцены и в труппы Большого театра, Мариинского театра, Кремлевского балета, театра Эйфмана, Штутгартского балета, театра танца Игоря Моисеева, Александровского ансамбля, ансамбля «Кострома», а также танцуют в Новосибирске, в Астрахани, в Краснодаре, во Владивостоке… Не говоря о том, что более 80-85% труппы Театра оперы и балета имени Джалиля – это тоже выпускники Казанского хореографического училища. Это такие звучащие имена, как Михаил Тямаев, Артем Белов, Алина Штейнберг, Антон Полодюк.