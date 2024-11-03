«Хочу, чтобы царили мир, свобода»: боец из РТ после ранения вновь отправится на СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой / на фото: глава Поисевского сельского поселения Фарит Файзуллин и Ренат Латыпов (справа)

Военнослужащий Ренат Латыпов из села Поисево Актанышского района третий год участвует в специальной военной операции и борется за безопасность России.

Когда в стране началась мобилизация, в октябре 2022 года он ушел добровольцем на фронт. На Донецком направлении татарстанец десять месяцев боролся за мир страны. Из-за преклонного возраста его отправили домой. Но он не мог найти себе место и все время переживал за молодых парней, которые борются с неонацизмом. Ренат влился в ряды волонтеров Актанышского района «Мы вместе», стал верным спутником водителя Алмаза Кашапова. Вместе они преодолели много километров, доставляя гуманитарную помощь землякам.

Летом этого года Ренат Латыпов вновь уехал в зону СВО, подписав контракт в Актанышском военкомате. Когда боец был в очередном отпуске, он вместе с главой Поисевского сельского поселения Фаритом Файзуллиным встретился с журналистами. Опытный солдат заявил, что не хочет сдаваться, несмотря на ранение.

«Летом после подписания контракта участвовал в боях в районе Авдеевки. При выходе из первого боя был тяжело ранен. Получил осколочное ранение верхних конечностей. Госпитализирован в Ульяновск. После лечения вернули в военный госпиталь в Казани. Операцию на руке сделали в республиканской клинической больнице, установили аппарат Илизарова. Сейчас я еще в отпуске, после поправки уезжаю к товарищам», — вкратце рассказал о последних событиях Ренат Латыпов.

Он признается, что не боится воевать. «Война страшная вещь. Молодым ребятам нужна опора. Я служил срочником в Киеве в 1985-1987 годах. Там прошли самые прекрасные годы моей юности, я служил водителем. Наверное, поэтому душа меня всегда тянет туда. Знакомые места. Я хочу, чтобы в этих местах царил мир, свобода», — говорит Ренат Латыпов.

Татарстанец отметил, что в любом госпитале, куда попадают раненые в зоне СВО, врачи самоотверженно трудятся, чтобы поставить их на ноги.

«Меня лечили в ульяновском госпитале, затем я проходил реабилитацию в военном госпитале в Казани. Как только с моей левой рукой станет лучше, я снова пойду к ребятам. Во время моего последнего визита я увидел, что в специальной военной операции участвует много мужчин в возрасте от 40 до 50 лет. Это значит, что люди среднего возраста переживают за будущее нашей страны, за своих детей, внуков, приходят на поля сражений, чтобы навести порядок и мир в нашей стране. Я желаю всем им здоровья», — говорит солдат.

Глава Поисевского сельского поселения Фарит Файзуллин отметил, что семь уроженцев поселения принимают участие в специальной военной операции, все они живы и защищают интересы своей страны. Против неонацизма борется и его сын Альмир. Пока он проходит курс лечения в Казани.

«Большое спасибо всем нашим ребятам за то, что они не растерялись, не испугались и боролись за Россию! Именно благодаря таким, как Ренат, мы живем под мирным небом. Победа будет на нашей стороне», — говорит глава сельского поселения.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.