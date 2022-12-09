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Политика
9 декабря 2022  16:29

«Хочет быть в тренде»: Лукашенко назвал мерзкими слова Меркель о минских соглашениях

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Заявления бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были заключены для того, чтобы дать Киеву время и обеспечить его оружием, являются мерзкими. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«То, как есть на самом деле, — это не просто отвратительно, это мерзко. <...> Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде», — сказал белорусский лидер.

Минские соглашения, достигнутые в 2014-15 годах, были достигнуты при посредничестве ОБСЕ, России, Германии, Франции и должны были стать основой урегулирования в Донбассе. 

По мнению Лукашенко, на момент заключения договоренностей намерения Меркель и Порошенко урегулировать конфликт были серьезными.

В интервью немецкому изданию Zeit экс-канцлер ФРГ заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время».

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич отметил, что это заявление демонстрирует позицию стран Запада относительно украинского конфликта.  

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