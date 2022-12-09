Буякевич: Слова Меркель о минских соглашениях показывают позицию Запада по Украине

Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что минские соглашения были подписаны с целью «дать Украине время», демонстрирует позицию стран Запада относительно украинского конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил на заседании Постоянного совета организации.

«Примечательное интервью дала на днях германскому изданию Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, "чтобы стать сильнее"», – приводится текст выступления на сайте российской дипмиссии.

Буякевич подчеркнул: в том же интервью Меркель удовлетворенно резюмировала, что сегодняшняя Украина в военном отношении – «это уже не то, что было в 2014-2015 годах». Заместитель постпреда РФ при ОБСЕ также напомнил слова экс-президента Украины Петра Порошенко – подписанта «Минска».

«Он прямо признался, что те документы для Киева ничего не значили и были нужны лишь для того, чтобы «выбить себе восемь лет» для накопления военного потенциала и подготовки к боевым действиям», – сказал Буякевич.

В интервью немецкому изданию Zeit Меркель заявила, что «всем было ясно», что конфликт просто заморожен и проблема не решена, «но именно это дало Украине бесценное время».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.