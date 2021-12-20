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Происшествия
20 декабря 2021  22:28
Полина Шевчук

ХК «Нефтехимик» и «Реактор» выразили соболезнования в связи с гибелью хоккеиста в ДТП

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ХК «Нефтехимик» и «Реактор» выразили соболезнования в связи с гибелью хоккеиста в ДТП

В молодежном хоккейном клубе «Реактор» подтвердили информацию о гибели в ДТП 19-летнего игрока клуба Никиты Мокеева.

«Сегодня в нашей большой хоккейной семье случилось огромное горе. В результате ДТП погиб молодой, талантливый, подававший большие надежды  хоккеист, любимец болельщиков, надежный партнер по команде  19-летний игрок МХК "Реактор" Никита Мокеев», – сообщили в пресс-службе клуба.

Руководство и игроки ХК «Нефтехимик» и МХК «Реактор» выражают искренние соболезнования родителям, родным, близким, друзьям Никиты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем на трассе Казань – Оренбург в ДТП с фурой погиб 19-летний юноша. Позже стало известно, что погибший – 
хоккеист МКХ «Реактор» Никита Мокеев.

#погиб в дтп #смертельное дтп
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