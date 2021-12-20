Юноша погиб в лобовом столкновении легковушки и фуры из Подмосковья на трассе в РТ
Страшная авария произошла сегодня в четвертом часу дня на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики.
Как сообщили ИА «Татар-информ» свидетели трагедии, на трассе лоб в лоб столкнулись фура Skania с номерами Подмосковья и легковушка «Лада».
Судя по фото, присланным с места аварии, после столкновения с фурой легковой автомобиль выкинуло с трассы в кювет. От машины практически ничего не осталось – у нее смята крыша, искорежены двери и капот.
«За рулем «Лады» парень совсем молодой был, он скончался на месте. Пассажирку легковушки с многочисленными травмами увезли в больницу на скорой», – уточнили свидетели ДТП.
По данным источника агентства, погибшему парню было 19 лет.