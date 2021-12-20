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Происшествия
20 декабря 2021  21:31
Полина Шевчук

Погибший в ДТП под Чистополем юноша оказался хоккеистом из Нижнекамска

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Погибший в ДТП под Чистополем юноша оказался хоккеистом из Нижнекамска

В страшной аварии на трассе Казань – Оренбург в Чистопольском районе республики погиб 19-летний хоккеист ХК «Реактор» Никита Мокеев, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Никита был за рулем «Лады» и, по предварительным данным, он выехал на встречку, где врезался в фуру. От удара машину выкинуло в кювет. Молодой человек скончался на месте.

 

Фото: © очевидцы 

Вместе с Никитой в машине была его девушка. По данным источника, юноша вез подругу в Казань. Сейчас девушка в тяжелом состоянии в больнице.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в страшной аварии на трассе в Татарстане погиб 19-летний юноша.

 

#смертельное дтп
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