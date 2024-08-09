Хирург на СВО: «Здесь ценят врачей, которые лечат не только тело, но и душу бойца»

Фото из личного архива бойца

Александр — хирург Новошешминской Центральной районной больницы, ушел на спецоперацию 9 месяцев назад. Во время его короткого отпуска гвардии старший лейтенант медицинской службы с позывным Модуль рассказал о том, в каких условиях он выполняет свою работу там, у линии огня.

— Александр, как и почему вы решили пойти на службу СВО?

— Пошел на военную службу осознанно и добровольно, имея за плечами почти три десятка лет врачебного хирургического стажа. В принципе, осуществил свою юношескую мечту стать военным врачом. Решил, что сейчас настало мое время, и я сделал свой выбор. Семья (супруга, родители и дети) отнеслась с пониманием, все поддержали меня и сейчас продолжают поддерживать. Нахожусь в зоне СВО уже почти 9 месяцев. Служим мы на Херсонском направлении.

— Какую задачу выполняете в зоне СВО?

— Являюсь штатным полковым врачом артиллерийского полка ВДВ и исполняю обязанности начальника медицинского пункта. До недавнего времени был в единственном числе. Вот совсем недавно приехал ко мне в медпункт еще один доктор. Будем теперь вместе служить. Задачи наши простые, как и везде. Это лечение наших больных и раненых и возвращение их в строй, чтобы они в дальнейшем продолжили выполнять свои боевые задачи.

— В каких условиях находится ваш медпункт?

— Надо понимать, что медпункт на гражданке, и медпункт в зоне СВО это две разные вещи. То есть там медицинский пункт — это практически небольшой госпиталь с возможностью проведения оперативных вмешательств, оказания всей необходимой экстренной и неотложной помощи.

— Какие трудности приходится вам преодолевать?

— Сказать, что там все просто, конечно, было бы неправда. Да, там непросто. Там особые условия нашей работы, службы, особые условия жизни. Есть ряд серьезных ограничений, но я считаю, оно того стоит, когда ты попадаешь в братство таких же мужиков, которые осознанно пошли служить и защищать свою Родину от нацизма. Но там проще в плане того, что видно, где друг, а где враг.

И еще трудный момент: там нет выходных. Точно знаешь число, а дни недели просто теряешь. Когда ты звонишь родным домой, спрашиваешь, как дела, где вы находитесь, они говорят, так у них выходной. И ты понимаешь, да, у них там выходной, а у тебя его нет и даже не предвидится. Работаем 24 на 7, в любое время дня и ночи находимся на связи. «Трехсотых» (раненых) могут привезти в любое время для оказания помощи. И ты всегда должен быть наготове.

Недостаток сна, конечно, сказывается. Усталость накапливается. И поэтому при первой возможности, просто ложишься и спишь. Правда, сон чуткий, все слышишь. Ну, а на всякий случай, знаю, при необходимости разбудят бойцы.

Здесь взаимовыручка надежная: бывает так, что приходится спать спина к спине, есть из одной тарелки и пить из одной кружки. Делимся друг с другом вестями из дома, вкусняшками, радуемся друг за друга, каким-то мелочам, которые раньше не замечали.

Самое трудное, это отрыв от дома, особенно для семейных, у кого есть и дети, и внуки. Потому что у нас есть возрастные военнослужащие, повидавшие много чего в жизни, тем не менее они не боятся трудностей, служат. Есть и молодые ребята, и они осознанно пришли в СВО. Ну а по-другому как? По-другому не получается. Все мы одна большая семья и делаем одно общее дело там, на войне.

— Есть ли там рядом земляки (знакомые лица)?

— Земляки в части у нас, да, конечно, есть и много. Не часто, но мы общаемся, вспоминаем приятные моменты мирной жизни. Помогаем друг другу всем, чем можем.

Вот был такой интересный случай, поступил ко мне 300-й с серьезным осколочным ранением в лицо. Я оказал ему всю необходимую помощь: остановил кровотечение, зашил рану, задренировал, удалось спасти глаз, который тоже был поврежден. Вставая с операционного стола, он напомнил мне, как 25 лет назад я уже лечил его. Мы вспомнили друг друга и обрадовавшись встрече, два здоровых мужика обнимались, как дети.

— Наверное, врачи в зоне СВО пользуются особым авторитетом среди бойцов?

— Да, конечно. Особенно те врачи, которые умеют не только лечить тело, но и душу бойца. Которые умеют разговаривать с больными и ранеными бойцами.

Часто благодарные бойцы дарят пачку сигарет, кто-то зажигалку подарит. А еще здесь — в полевых условиях — есть такая валюта, как пустые снарядные ящики, они используются как строительный материал. Бойцы предлагают: «Модуль, только скажи, сколько надо, столько привезем». Нет, не ящики и не подарки, а душевная теплота «суровых» бойцов воодушевляет, расправляет «крылья» и, несмотря на усталость, хочется и дальше работать.

Несмотря на то, что я хирург, там мне приходится заниматься практически всем с головы до пяток, в том числе и терапией, неврологией, кардиологией. Такие смежные специальности мне пришлось осваивать на ходу. Благо коллеги с гражданки помогают советом. А теперь помогают еще и гуманитарной помощью. Родственники, родные, близкие, друзья, коллеги собирают гуманитарные конвои для нас. Очень большое спасибо им. Они нас очень выручают.

Считаю, что большинство настоящих мужчин России сейчас находятся в зоне СВО, и я рад и горд тем, что служу своей родине в воздушно-десантных войсках. Вот и мои близкие гордятся мною, и я не жалею о своем выборе, буду служить дальше, пока мы не победим. И в случае необходимости возьму в руки оружие и продолжу выполнять поставленные боевые задачи.

Супруга бойца — Елена также ответила на вопрос, каково это, когда близкий человек, рискуя своей жизнью, спасает жизни других.

«Я каждый день молюсь о даровании жизни и здоровья воину Александру. Я приняла его выбор, поддерживаю, жду и храню семейный очаг. Спасибо за поддержку моим детям, моим родителям, семье брата, коллегам, и помогающим в хозяйских делах соседям. Еще говорю спасибо всем, кто помогает с гуманитаркой: это и администрация района, и простые жители, и коллеги, и те же наши родственники».

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ Владимира Путина о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.