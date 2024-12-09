Хинштейн заявил о готовности ночевать в служебном кабинете

Александр Хинштейн

Фото: kremlin.ru

Назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о готовности переехать в служебный кабинет из-за огромного объема работы и нехватки времени. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Завершаются вторые сутки моего нахождения на курской земле. Работы — огромное множество, непочатый край. Чем больше я в нее погружаюсь, тем сильнее убеждаюсь в правоте нашего Президента [Владимира Путина], что в регионе <...> востребован именно кризисный стиль управления», — констатировал врио главы области.

«Времени не хватает катастрофически. Поэтому принял решение сегодня остаться ночевать здесь, в кабинете. Благо, спасибо предшественникам, в комнате отдыха есть даже и небольшой диванчик», — подчеркнул он.

При этом Хинштейн заверил, что для выполнения поставленной Верховным главнокомандующим задачи готов переехать жить в кабинет на постоянной основе. Вместе с тем он выразил надежду на выстраивание в Курской области системной работы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что не знает, как долго Александр Хинштейн будет руководить Курской областью и пойдет ли он в дальнейшем на губернаторские выборы.