Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Песков: Невозможно сказать, как долго Хинштейн будет руководить Курской областью
Пока нельзя сказать, будет ли работа Александра Хинштейна на посту врио главы Курской области временным антикризисным управлением или он в дальнейшем примет участие в губернаторских выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Сейчас невозможно ответить на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам (цитата по ТАСС).
«Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», — заметил вместе с тем Песков.
Ранее Президент России Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер сослался на необходимость «кризисного управления» в условиях боевых действий.
При этом Алексей Смирнов, возглавлявший Курскую область с сентября этого года (а до этого, с мая, бывший врио губернатора), досрочно сложил полномочия.
Руководивший Курской областью с 2019 по 2024 год и ставший ныне министром транспорта РФ Роман Старовойт объяснил отставку Смирнова недостаточно хорошим ведением диалога с жителями региона, пострадавшими от боев.
«Очевидно, что в последние время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми, <...> организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры (более 160 мер поддержки — прим. Т-и), — с этим возникли проблемы», — отметил он.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»