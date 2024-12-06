Песков: Невозможно сказать, как долго Хинштейн будет руководить Курской областью

Пока нельзя сказать, будет ли работа Александра Хинштейна на посту врио главы Курской области временным антикризисным управлением или он в дальнейшем примет участие в губернаторских выборах. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас невозможно ответить на этот вопрос», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам (цитата по ТАСС).

«Разумеется, когда человек возглавляет регион, он приходит туда работать надолго, работать полноформатно», — заметил вместе с тем Песков.

Ранее Президент России Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер сослался на необходимость «кризисного управления» в условиях боевых действий.

При этом Алексей Смирнов, возглавлявший Курскую область с сентября этого года (а до этого, с мая, бывший врио губернатора), досрочно сложил полномочия.

Руководивший Курской областью с 2019 по 2024 год и ставший ныне министром транспорта РФ Роман Старовойт объяснил отставку Смирнова недостаточно хорошим ведением диалога с жителями региона, пострадавшими от боев.

«Очевидно, что в последние время у Алексея Борисовича Смирнова возникли проблемы с налаживанием коммуникации с людьми, <...> организовать доведение до людей того, как реализуются эти меры (более 160 мер поддержки — прим. Т-и), — с этим возникли проблемы», — отметил он.