Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

Александр Хинштейн

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Алексей Смирнов, возглавлявший регион с сентября этого года (а до этого, с мая, бывший врио губернатора), досрочно сложил полномочия.

Во время встречи с Хинштейном Путин упомянул, что тот два года, с 2016-го по 2018-й, работал советником директора Росгвардии. По мнению главы государства, этот опыт пригодится экс-парламентарию на новой должности.

«<...> сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — констатировал Президент РФ.

Фото: пресс-служба Кремля

Путин пояснил, что по мере освобождения территории Курской области потребуется сделать очень многое для восстановления экономики и инфраструктуры региона.

«<...> самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», — уточнил он.

«Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — заявил в ответ Хинштейн, заверив, что сделает максимум возможного и приложит все усилия, на которые способен.

В ночь с 5 на 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области России и заняли часть региона. С тех пор в области продолжаются бои, российские войска стараются вытеснить украинские силы за государственную границу. Целью операции командование ВСУ называло стремление помешать продолжающемуся наступлению Вооруженных сил РФ в Донбассе.

Александр Евсеевич Хинштейн родился 26 октября 1974 года в Москве. Окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, позднее также — Московский университет МВД. В 1992–2003 годах работал в газете «Московский комсомолец». С 2003 по 2016 год был депутатом Госдумы, куда вернулся в 2018-м после двухлетней работы на посту советника директора Росгвардии. Возглавил Комитет ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.