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Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области
Президент России Владимир Путин назначил председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Алексей Смирнов, возглавлявший регион с сентября этого года (а до этого, с мая, бывший врио губернатора), досрочно сложил полномочия.
Во время встречи с Хинштейном Путин упомянул, что тот два года, с 2016-го по 2018-й, работал советником директора Росгвардии. По мнению главы государства, этот опыт пригодится экс-парламентарию на новой должности.
«<...> сейчас там востребовано кризисное управление, безусловно, в той ситуации, в которой Курская область сейчас находится», — констатировал Президент РФ.
Путин пояснил, что по мере освобождения территории Курской области потребуется сделать очень многое для восстановления экономики и инфраструктуры региона.
«<...> самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи, безусловно, нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем», — уточнил он.
«Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны», — заявил в ответ Хинштейн, заверив, что сделает максимум возможного и приложит все усилия, на которые способен.
В ночь с 5 на 6 августа 2024 года Вооруженные силы Украины вошли на территорию Курской области России и заняли часть региона. С тех пор в области продолжаются бои, российские войска стараются вытеснить украинские силы за государственную границу. Целью операции командование ВСУ называло стремление помешать продолжающемуся наступлению Вооруженных сил РФ в Донбассе.
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