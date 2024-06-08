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Общество 8 июня 2024 13:29

Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VPN

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Хинштейн выступил против введения ответственности за пользование VPN
Александр Хинштейн
Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Вводить ответственность за использование VPN-сервисов неправильно. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил журналистам председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сообщает ТАСС.

«Моя позиция неизменная — пользование VPN не влечет за собой предусмотренной законом ответственности. Должны быть „белые VPN“. VPN у нас запрещены и так уже сегодня, но ответственности за их пользование у нас нет, и вводить ее, я считаю, неправильно», — подчеркнул парламентарий.

По словам Хинштейна, представители бизнеса заняты созданием «белых VPN». Такие сервисы, по его мнению, должно отличать то, что «данные сохраняются, <...> данные не воруются, не уходят в иностранные государства, непонятно куда».

В качестве примера пользы VPN-сервисов депутат упомянул их использование для работы в Китае или с Китаем, так как в этой стране многие интернет-ресурсы заблокированы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Роскомнадзор начал блокировать рекламу VPN-сервисов.

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#vpn
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