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Роскомнадзор начал блокировать рекламу VPN-сервисов
С сегодняшнего дня, 1 марта, в России вступил в силу запрет на популяризацию сервисов по обходу блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Роскомнадзор (РКН) будет ограничивать доступ к такой информации, сообщили ТАСС в ведомстве.
«К такой информации относятся публикации с описанием действий, позволяющих получить доступ к противоправным ресурсам. Помимо этого, критерии включают информацию, которая рекламирует или обосновывает преимущества использования подобных сервисов или предлагает приобрести к ним доступ», – указано в сообщении.
Отметим, что сами сервисы, которые дают пользователям доступ к запрещенному контенту в обход блокировок, попали под запрет еще в 2020 году.
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