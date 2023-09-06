Хинштейн заявил, что в России нельзя запрещать VPN-сервисы

В России нет необходимости запрещать VPN-сервисы, однако следует систематически рассказывать о связанных с их использованием рисках. Об этом заявил председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Моя позиция по VPN осталась без изменений: считаю, что запрещать их нельзя, как и привлекать кого-либо к ответственности за использование этих сервисов», — подчеркнул депутат.

К тому же парламентарий убежден, что обходы блокировок не распространены широко и что «российские пользователи массово перешли на отечественные платформы».

Вместе с тем Хинштейн уверен, что «те, кто пользуется VPN-сервисами, не до конца осознают или попросту не знают о рисках для их цифровой безопасности».

По мнению депутата, большинство создателей подобных сервисов собирают персональные данные и историю активности юзеров и могут передавать эти данные третьим лицам. «Важно систематически доносить это до людей. Блокировками эту проблему не решить», — добавил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минцифры предложило блокировать сайты с информацией о способах обхода блокировок (то есть в том числе о VPN-сервисах).