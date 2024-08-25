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Хедлайнерами «Гастрофеста на Лебяжьем» станут KVATRO и «Отпетые мошенники»
В Казани сегодня стартуерт третий «Гастрофест на Лебяжьем», хедлайнерами события станут музыкальные группы KVATRO и «Отпетые мошенники». Об этом сообщает мэрия столицы РТ.
Гостей ожидает большая программа: лекторий, кулинарные мастер-классы от Гильдии поваров РТ, битва шефов, где профессиональные повара ресторанов Казани сразятся за звание лучших и приготовят на глазах у посетителей свои кулинарные шедевры из предложенных секретных ингредиентов местных производителей.
Зона фуд-корта объединит более 40 резидентов – горожане и гости города смогут попробовать традиционную татарскую национальную выпечку, мексиканское буррито, блюда азиатской кухней, стритфуд и многое другое.
Также будет работать ярмарка, где самозанятые и индивидуальные предприниматели выставят на прилавки предметы интерьера и декора, сделанные своими руками. Натуральную продукцию представят фермерские хозяйства и сельхозкооперативы республики.
Подробнее о программе и о том, как добраться до площадки фестиваля, читайте в материале «Татар-информа».
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