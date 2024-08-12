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Общество 12 августа 2024 12:08

Для гостей «Гастрофеста на Лебяжьем» в Казани запустят бесплатные шаттлы

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В день проведения «Гастрофеста на Лебяжьем» в Казани, 25 августа, увеличат интенсивность движения автобусных маршрутов. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава администрации Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.

Так, частоту маршрутов увеличат для автобусов №36, 36а, 46, 72, 116. Помимо этого, с остановки «Рэмплер» будет курсировать специальный шаттл, который позволит с комфортом добраться до майдана озера Лебяжья.

«Для личного автотранспорта будут организованы парковочные места. Любители же пеших прогулок смогут пройти до места проведения фестиваля от остановки “Лебяжье” вдоль каскада озер, ориентируясь на специально установленные указатели», - уточнил Жаворонков.

Напомним, в Казани 25 августа состоится третий по счету «Гастрофест на Лебяжьем». В рамках фестиваля запланированы мастер-классы от гильдии поваров Татарстана, битва шефов, ярмарка, зона фуд-корта, где известные казанские заведения будут готовить свои фирменные блюда. Хедлайнерами фестиваля станут группы Kvatro и «Отпетые мошенники».

#гастрофестиваль #Озеро Лебяжье
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