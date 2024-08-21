Перепечи Удмуртии, буррито Мексики: на озере Лебяжьем пройдет Гастрофест

В городском лесопарке Казани, у озера Лебяжье, в ближайшее воскресенье, 25 августа, в третий раз пройдет ставший ежегодной традицией лета Гастрофест. Попробовать здесь можно будет множество блюд – от национальной татарской выпечки и удмуртских перепеч до мексиканского буррито и азиатского стрит-фуда. Яства (строго без алкоголя, исключая даже пиво) представят более 40 ресторанов, кафе и закусочных Казани, многодетным семьям по удостоверению будут предоставлять скидку на кухню 50%.

Но главный акцент мероприятия будет сделан на продукции местных крестьянско-фермерских хозяйств и блюд из нее, рассказал в преддверии фестиваля руководитель аппарата главы администрации Кировского и Московского районов Айдар Сагетдинов. Он и глава районов Владимир Жаворонков в преддверии Гастрофеста провели в большом шатре у озера пресс-обед, во время которого рассказали о предстоящем событии.

«У фестиваля две основные целевые аудитории. Первая – это жители. Мы ежегодно здесь принимаем по 15 тысяч человек, а в этом году рассчитываем на рекордное количество. Фуд-корт-зона разместится на месте основной парковки лесопарка. Вторая целевая аудитория – объединение рестораторов, с которым мы будем обсуждать проблемы и боли отрасли. Все рестораторы соберутся и будут штурмить, что они могут готовить из местного урожая крестьянско-фермерских хозяйств, чтобы он не пропадал», – пояснил Сагетдинов.

По итогам прошлого Гастрофеста, напомнил он, рестораторы выкупали местные яблоки, чтобы готовить из них блюда для своих кухонь.

Салат «Нецезарь», салат хориатики греческий , «Ленивая лазанья» с кониной – всех этих блюд на самом Гастрофесте попробовать не получится. Готовит их бренд-шеф одного из казанских ресторанов Александр Косов, и в преддверии фестиваля на открытой площадке в шатре у Лебяжьего озера он приготовил ленивую лазанью с кониной для представителей СМИ и блогеров. В Гастрофесте Александр принять участие не сможет – будет на другом мероприятии в Сочи.

Площадки фестиваля начнут работать с полдесятого. С 11.00 до 15:00 на сцене рядом с фудкортом состоится «Битва шефов». Состязаться в кулинарных способностях будут четверо шеф-поваров из Казани: Рашат Галияхметов, Марат Гильмутдинов, Вадим Шаповал, Ильдар Сафиуллин. С 15:00 до 16:00 здесь же будет проходить кулинарный мастер-класс «Локальные продукты, лес, яблоки» от Ильнара Гайнутдинова.

Культурная программа развернется во второй зоне фуд-корта. Гости фестиваля смогут услышать и увидеть казанский камерный оркестр La Primavera, инди-группу «Рейно», «Флекстет», татарскую исполнительницу Beku, а также казанскую группу Прогульщики, московскую «Кватро» и «Отпетых мошенников» (с 17 часов).

Благодаря Гастрофесту крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) смогут напрямую выстроить отношения с рестораторами, подчеркнул Сагетдинов, для поставок им своих продуктов. Гости же фестиваля уже в этом году смогут не только дегустировать блюда, но и приобретать фермерскую продукцию.

Будет работать на Гастрофесте ярмарка самозанятых, где можно будет купить предметы интерьера и декор для дома. Для детей от 7 лет Федерация спортивного ориентирования предусмотрела трассу с лабиринтом, несколькими заданиями и дистанциями разного уровня.

Заехать на парковку Лебяжьего, как в будние дни, 25 августа будет невозможно. Оставлять машины владельцы смогут возле детских лагерей «Заречье», «Солнечный» (не доезжая лагеря, после заправки), возле лыжной базы «Динамо» и около «Мегастроя» на Горьковском шоссе.

Вместе с тем будут организованы бесплатные шаттлы, курсирующие от парковки гипермаркета «Мегастрой» на Горьковском шоссе до майдана на Лебяжьем. Кроме того, шаттлы будут отправляться от остановки общественного транспорта «Жилой массив Ремплер» – у заправки «Татнефть» по улице Залесная.

До точек отправления шаттлов можно будет доехать на автобусах №36, 72, 46, которые обещают работать в усиленном режиме – по графику не выходного, а рабочего дня.

«Сейчас мы переходим от экономики сервиса к экономике впечатлений, когда клиент готов платить за впечатления от того, что он видит, слышит, пробует. На Гастрофесте все на потребу публики, будет здорово. Лебяжье – это нежно любимая нами площадка. Любое событие, наполненное разными мероприятиями, – это история проб. Готов ли человек долго стоять и смотреть, как готовят блюдо?! По опыту Сабантуя этого года могу сказать, что все прошло очень нежно, и мы надеемся этот опыт повторить. Ожидаем больше 15 тысяч гостей. На Сабантуе их, кстати, было 31 тысяча. Но хочу отметить, что на Сабантуй приходит больше людей, чем на Гастрофест, но это и совершенно иные люди», – сказал глава Кировского и Московского районов Владимир Жаворонков.