Хедлайнерами фестиваля «Ураза-байрам. Иске татар бистәсе» станет коллектив JUST BRASS — виртуозы игры на духовых инструментах, каверы которых делают любую известную песню незабываемой. Об этом сообщается в телеграм-канале префектуры «Старый город».

«Приходите всей семьей! Здесь каждый найдет для себя свою территорию праздника <...> Подарок каждому ребенку за рисунок на тему „Ураза бәйрәм“. Победители конкурса рисунков будут награждены на сцене главными призами от фестиваля „Праздник Родословной-Шәҗәре бәйрәме“ и мастерской Олеси Мустаевой», — сказано в сообщении.

На площадке будут организованы халяль-маркет, мастер-классы для детей и взрослых по изготовлению национальных аксессуаров, фуд-корт с национальной выпечкой, пловом и шашлыками, игровая творческая зона «Восточная сказка» и УРАЗА-КВЕСТ для детей с подарками.

Фестиваль начнется в 13 часов дня, место проведения — пешеходная улица Каюма Насыри, вход свободный.

Ранее сообщалось, что во время «Рамазан Феста» на Кремлевской набережной проведут никах. Общегородские детские и семейные праздники в честь Ураза-байрам пройдут не только в столице республики, но и в других городах РТ. В 2024-м мероприятия пройдут в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. Мухтасибаты традиционно организуют праздники на территориях парков и около мечетей.

На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.