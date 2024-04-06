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Минниханов поручил усилить меры безопасности при проведении Ураза-байрам
Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам. Видео опубликовано на сайте руководителя республики.
«На следующей неделе, 10 апреля, мусульмане после 30-дневного поста в месяц Рамадан будут праздновать Ураза-байрам. В мечетях республики соберутся большое количество верующих на праздничный намаз. Духовному управлению мусульман республики, главам муниципальных образований следует создать все необходимые условия для организации праздничных богослужений и мероприятий», – сказал руководитель республики.
В первую очередь, подчеркнул Раис РТ, нужно усилить совместно с правоохранительными органами меры безопасности в религиозных учреждениях и общественных местах.
«Это такой светлый праздник, и для того, чтобы не было неприятных моментов, надо все превентивные меры предпринять», — отметил Минниханов.
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