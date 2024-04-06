Минниханов поручил усилить меры безопасности при проведении Ураза-байрам

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на субботнем совещании в Доме Правительства поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам. Видео опубликовано на сайте руководителя республики.

«На следующей неделе, 10 апреля, мусульмане после 30-дневного поста в месяц Рамадан будут праздновать Ураза-байрам. В мечетях республики соберутся большое количество верующих на праздничный намаз. Духовному управлению мусульман республики, главам муниципальных образований следует создать все необходимые условия для организации праздничных богослужений и мероприятий», – сказал руководитель республики.

В первую очередь, подчеркнул Раис РТ, нужно усилить совместно с правоохранительными органами меры безопасности в религиозных учреждениях и общественных местах.

«Это такой светлый праздник, и для того, чтобы не было неприятных моментов, надо все превентивные меры предпринять», — отметил Минниханов.