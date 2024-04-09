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Во время «Рамазан Феста» на Кремлевской набережной проведут никах
Завтра, 10 апреля, на Кремлевской набережной и рядом с Нацбиблиотекой Татарстана пройдет «Рамазан Фест», во время которого гости станут свидетелями зарождения новой семьи. Об этом сообщается на сайте ДУМ РТ.
«Имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов г.Казани Юсуф хазрат Давлетшин проведет никах для молодой пары прямо на сцене, а затем их брак будет официально зарегистрирован в ЗАГСе», – отмечается в сообщении.
Фестиваль стартует в 13 часов дня, программа будет разделена на главную и детскую сцены и включает в себя исполнение нашидов, выступления известных ведущих, артистов и актеров. Будет организована площадка с разнообразными детскими активностями: «сабантуйские» забавы, более 40 мастер-классов, игры и развлечения.
Гости также смогут насладиться национальной кухней, посетить «Опен-маркет Халяль», Книжный фестиваль, воспользоваться яркой фотозоной и поучаствовать в ежечасном розыгрыше ценных призов.
10 апреля в городах и районах республики пройдут общегородские детские и семейные праздники в честь Ураза-байрам. В этом году мероприятия пройдут в рамках Года семьи, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, и в рамках Года семьи и халяльного образа жизни, объявленного ДУМ РТ. Мухтасибаты традиционно организуют праздники на территориях парков и около мечетей.
На субботнем совещании Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ДУМ Татарстана и муниципальным образованиям республики создать все необходимые условия для проведения праздничных богослужений и мероприятий в Ураза-байрам.
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