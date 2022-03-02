Хартли запер кота в клетку: «Авангард» показал забавное видео перед серией с «Ак Барсом»

Пресс-служба «Авангарда» опубликовала в официальных соцсетях смешное видео, посвященное стартующей сегодня серии плей-офф против казанского «Ак Барса».

На кадрах главный тренер «Авангарда» Боб Хартли несет запертого в клетку кота к ветеринару, который советует сделать от 4 до 7 прививок и столько же прогулок по 2-3 часа, намекая на возможное количество матчей в серии.

Специалист отвечает, что проделывал все это в 2019-м и 2021-м году, что является шутливой отсылкой на предыдущие серии плей-офф, в которых «Авангард» оказался сильнее «Ак Барса».

Напомним, что в прошлом плей-офф «барсы» и «ястребы» встретились на стадии финальной серии Восточной конференции. В семи матчах победу одержали хоккеисты «Авангарда». Позже команда Боба Хартли обыграла в финальной серии ЦСКА, и впервые омичи выиграли Кубок Гагарина.

Первый матч серии пройдет сегодня в Казани. Начало игры в 19:30 по московскому времени.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала полный разбор противостояния «Ак Барса» и «Авангарда» в стартовом раунде плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Накануне Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с игроками и тренерами «Ак Барса», посвященную старту команды в плей-офф.