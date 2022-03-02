«Серия смерти» на краю пропасти: тотальный разбор битвы «Ак Барса» с «Авангардом» в КХЛ

Серия между «Ак Барсом» и «Авангардом» по праву является главным украшением первого раунда плей-офф на Востоке КХЛ, ведь в противостоянии до четырех побед сразятся финалисты конференции прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина. Спортивная редакция «Татар-информа» оценивает сильные и слабые стороны соперников.

В противостоянии до четырех побед сразятся финалисты конференции прошлогоднего розыгрыша Кубка Гагарина

Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

У Хартли три трофея в НХЛ, КХЛ и Европе, а Квартальнов самый побеждающий тренер в «регулярках» КХЛ

Прежде всего напомним историю противостояния «барсов» и «ястребов» в плей-офф российского хоккея. Интересно, что до 2019 года казанцы неизменно выбивали омичей на разных стадиях, включая финал сезона 2005/2006. Суммарно «барсы» пять раз оказывались сильнее «ястребов» в сериях на выбывание.

Но приход Боба Хартли на пост наставника «Авангарда» тенденцию сломал. В 2019 году «барсы» еще под руководством Зинэтулы Билялетдинова проиграли серию Омску с сухим счетом (0:4), после чего самый именитый специалист КХЛ решил взять паузу от хоккея, которая продолжается и по сей день.

На счету Боба Хартли главная «чашка» сильнейшей лиги мира НХЛ — Кубок Стэнли Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

И, наконец, в плей-офф прошлого сезона уже Дмитрий Квартальнов сражался до овертайма седьмого матча финальной серии Востока, но все же пропустил Хартли в финал Кубка Гагарина и к первому Кубку Гагарина в карьере канадца на просторах КХЛ.

Чем отличается тренер топ-команд от прочих специалистов? Ответ очевиден — трофеями. На счету Боба Хартли главная «чашка» сильнейшей лиги мира НХЛ — Кубок Стэнли. Специалист проработал в «Колорадо Эвеланш» с 1998-го по 2003-й и завоевал заветный трофей в 2001 году. Как мы писали выше, Хартли довольно быстро стал обладателем и Кубка Гагарина в России, но и это еще не всё. В 2012 году он получил титул чемпиона Швейцарской национальной лиги в качестве главного тренера «Цюрих Лайонс».

Дмитрий Квартальнов не имеет трофеев в плей-офф российских чемпионатов в качестве тренера, да и за пределами КХЛ нигде не тренировал. Однако этого специалиста все равно причисляют к числу ведущих в нашем хоккее. Все-таки именно Квартальнов в ноябре 2021 года стал первым тренером КХЛ, одержавшим в лиге 500 побед. И все-таки на бумаге «акции» Боба Хартли в этом противостоянии очевидно выглядят предпочтительнее.

0:1 в пользу «Авангарда» в этой номинации

Грубец — Билялов: статистика и очное противостояние в прошлом плей-офф в пользу чеха

В текущем сезоне статистика Грубеца в регулярном чемпионате превосходит показатели Тимура Билялова Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Вратари в плей-офф, как известно, ключевые исполнители. Поэтому пройдемся по этой линии. Сразу оговоримся, что в обеих командах в этом сезоне есть очевидные «первые номера». Посему резервистов мы оценивать не будем, перейдем сразу к Грубецу и Билялову. В прошлом плей-офф они уже встречались, и тогда голкипер «Авангарда» вышел из очной дуэли победителем. Но данный факт можно особо не учитывать, ведь все решилось лишь в овертайме седьмого матча, и оба вратаря провели ту серию на высоком уровне.

Другой момент, что в текущем сезоне статистика Грубеца в регулярном чемпионате превосходит показатели Тимура Билялова. У чешского голкипера восьмое место среди всех вратарей КХЛ по проценту отраженных бросков (92,2%), тогда как у россиянина 91,6 процента и лишь 19-е место в лиге. Но по проценту побед практически идентичные показатели — у Грубеца 22 победы в 40 матчах против 18 победу Билялова в 34 играх. Чуть заметнее преимущество чеха по матчам на ноль — Билялов уступает 2:5. В целом вратарская линия также чуть предпочтительнее выглядит у омичей.

0:1 в пользу «Авангарда» в этой номинации и общий счет 0-2

«Ак Барс» заметно сильнее «Авангарда» в этой «регулярке»

«Авангард» в этом сезоне трижды проиграл «Ак Барсу» в регулярном чемпионате Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Ястребов» весь сезон лихорадит. Временами даже участие «Авангарда» в плей-офф выглядело не стопроцентным. За всю «регулярку» омичи выше пятого места в Восточной конференции не поднимались. И главное, «Авангард» в этом сезоне трижды проиграл «Ак Барсу» в регулярном чемпионате.

«Ак Барс» «гладкий» чемпионат тоже не может занести себе в актив, особенно на фоне прошлого сезона, когда команда Квартальнова с солидным запасом победила на Востоке КХЛ. Казанцы провалили старт этого чемпионата и довольно долго искали свою игру в нынешнем сезоне.

Но есть ключевой момент: «барсы» потихонечку, но прибавляли от месяца к месяцу и даже обошли «Салават Юлаев» в борьбе за третье место. Но тут случилась пауза и странное решение КХЛ отменить финиш сезона. Уфимцы в «кабинетах» оказались расторопнее, лига отменила техническое поражение «Салавата» в матче с «Трактором», и по проценту набранных очков уфимцы обошли «Ак Барс». Так башкирская команда избежала свидания с «Авангардом», отправив на бой с «ястребами» самим «барсов». В целом же преимущество Казани над «Авангардом» в данной номинации очевидно.

1:0 в пользу «Ак Барса» в этой номинации и общий счет 1-2

У «Ак Барса» состав глубже и богаче

У «Ак Барса» объективно больше исполнителей, которые играют уровне 1-2-й пятерок топ-клуба КХЛ Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

Лидеры «Авангарда» среди форвардов и защитников набрали больше очков по системе «гол + пас», чем их визави из «Ак Барса». Эта картина неизменна при сравнении топ-4 форвардов и топ-4 защитников обеих команд. Казалось бы, статистика красноречиво говорит о силе состава «ястребов», но это обманчивый вывод.

Дело в том, что у «Авангарда», как у большинства клубов КХЛ, ярковыраженная первая пятерка, которая и набирает, соответственно, львиную долю очков. А при системе Квартальнова лучшие бомбардиры клуба в лице Кагарлицкого и Уила могут «гулять» по пятеркам с первой по третью и обратно. Отсюда и меньшая результативность лидеров.

Однако у «Ак Барса» объективно больше исполнителей, которые играют уровне 1-2-й пятерок топ-клуба КХЛ. Только в Казани Кирилл Петров может играть вне первых двух пятерок, а Данис Зарипов выходить в четвертом звене с Лукояновым.

Кстати о Лукоянове. Его связка с Глуховым считается одной из сильнейших в КХЛ в плане разрушения. К слову о чеккерах, в линии атаки не стоит забывать и о Никите Дыняке. В разрушительном плане преимущество «Ак Барса» очевидно. В целом составы команд сопоставимы, но небольшое преимущество отдадим Казани.

1:0 в пользу «Ак Барса» в этой номинации и общий счет 2-2

В неравных составах «ястребы» сильнее

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата является лучшей командой КХЛ по реализации большинства. Но в меньшинстве уже «барсы» выглядят предпочтительнее «Авангарда» Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Авангард» по итогам регулярного чемпионата является лучшей командой КХЛ по реализации большинства. Омичи реализовали 30,6 процента попыток разыграть лишнего, забросив суммарно 45 шайб в данном формате. Игру «Ак Барса» в большинстве в этом сезоне не критиковал только ленивый. С одной стороны, нежелание Квартальнова наигрывать постоянные сочетания игроков по ходу сезона объясняет многое. Но все равно — третье место с конца (14,4%) реализации большинства команды уровня «Ак Барса» шокирует. Хуже казанцев разыгрывают лишнего в лиге только «Сибирь» и «Адмирал».

При этом в меньшинстве уже «барсы» выглядят предпочтительнее «Авангарда». Казанцы занимают четвертое место в лиге, нейтрализуя 84,2 процента попыток разыграть большинство соперников. «Авангард» по этому показателю лишь девятый (82%). Однако разрыв между командами по игре в меньшинстве, конечно, не настолько вопиющий, как с большинством. Поэтому небольшое преимущество в номинации игры в неравных составах стоит отдать «Авангарду».

0:1 в пользу «Авангарда» в этой номинации и общий счет 2-3

«Серия смерти»: проигравший провалит сезон – на кону лишь первый раунд плей-офф

Вылет в первом раунде для любой из команд может закончиться перестройкой не только на тренерском мостике «Ак Барса» или «Авангарда», но и в руководстве клубов Фото: официальный сайт ХК «Ак Барс» ak-bars.ru

«Нюансов много — что-то они делают лучше, что-то мы. Жду интересную серию. Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении. Мы сделали выводы из той серии, посмотрели какие-то моменты, где у нас что-то не получилось. Всё было по чуть-чуть», — говорил наставник «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед стартом плей-офф.

Сегодняшний материал спортивной редакции «Татар-информа», по сути, служит наглядной иллюстрацией к сказанному. Действительно, все решат мелочи и команды практически равны. Итоговый счет в наших «номинациях» 2-3 в пользу «Авангарда», но куда важнее какой именно из вышеизложенных аспектов «сыграет» в первую очередь. От этого и будут зависеть куда более важные цифры — итоговый счет в серии.

Дмитрий Квартальнов: «Мы уже забыли о прошлой серии, мы же не будем каждый год вспоминать об отмщении» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Причем на кону стоит многое. Вылет в первом раунде для любой из этих команд может закончиться перестройкой не только на тренерском мостике «Ак Барса» или «Авангарда», но и в руководстве клубов. Настоящая серия смерти.