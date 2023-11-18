ХАМАС заявил о потере связи с группировками, удерживающими заложников

Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о потере связи с отдельными группировками, которые удерживают похищенных боевиками заложников. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera.

По словам представителя ХАМАС, радикальная организация «потеряла контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять <…> заложников», и «судьба [последних] неизвестна».

Неизвестна степень достоверности этого заявления: оно может быть частью психологической войны, которую ведут палестинские радикалы в рамках своей кампании против Израиля.

Ранее израильский военный кабинет отклонил предложение ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников, которое группировка передала выступающему в качестве посредника Катару. Министры сочли, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение сделки и позволит освободить большее число заложников, рассказали газета Yediot Achronot и 12-й канал.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли около 1200 человек (по уточненной оценке), среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна спасена в результате силовой операции). Известно о троих погибших: двух израильтянках (как минимум одна была убита) и одном гражданине Танзании.

Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным ХАМАС, в результате атак к вечеру 18 ноября в секторе погибли около 12,3 тыс. человек. Союзные Израилю Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.