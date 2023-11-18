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Руc Тат
Политика 18 ноября 2023 22:10

ХАМАС заявил о потере связи с группировками, удерживающими заложников

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Радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о потере связи с отдельными группировками, которые удерживают похищенных боевиками заложников. Об этом сообщает египетский телеканал Al Qahera.

По словам представителя ХАМАС, радикальная организация «потеряла контакты с рядом группировок, которым было поручено охранять <…> заложников», и «судьба [последних] неизвестна».

Неизвестна степень достоверности этого заявления: оно может быть частью психологической войны, которую ведут палестинские радикалы в рамках своей кампании против Израиля.

Ранее израильский военный кабинет отклонил предложение ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложников, которое группировка передала выступающему в качестве посредника Катару. Министры сочли, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы на заключение сделки и позволит освободить большее число заложников, рассказали газета Yediot Achronot и 12-й канал.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли около 1200 человек (по уточненной оценке), среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна спасена в результате силовой операции). Известно о троих погибших: двух израильтянках (как минимум одна была убита) и одном гражданине Танзании.

Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным ХАМАС, в результате атак к вечеру 18 ноября в секторе погибли около 12,3 тыс. человек. Союзные Израилю Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.
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#Израиль #Палестина #сектор газа #ХАМАС
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