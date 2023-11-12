Нетаньяху назвал условием прекращения огня в секторе Газа освобождение заложников

Прекращение огня в секторе Газа на достаточно продолжительное время возможно лишь в случае освобождения израильских заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом заявил Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CNN.

«Единственное прекращение огня, которое мы были бы готовы рассмотреть, должно предусматривать освобождение наших заложников», — подчеркнул политик.

«Это одна из двух наших военных целей. Одна из них — уничтожить ХАМАС, а вторая — вернуть наших заложников», — пояснил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также призвал «весь мир» присоединиться к попыткам освободить заложников и заверил, что его страна не даст превратить нынешнюю военную кампанию в череду гуманитарных пауз.

«Это как если бы немцы [после высадки союзников в 1944 году] в Нормандии сказали: „Ок, давайте прервемся“. <…> Очевидно, что мы этого делать не будем», — подытожил он.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Погибли около 1200 человек (по уточненной оценке), среди которых были и россияне. Еще более 240 человек оказались взяты в заложники. Из них пока удалось освободить только пятерых (четверых отпустили боевики, одна спасена в результате силовой операции).

Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. Второго ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 12 ноября погибли почти 11,2 тыс. человек. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.