Хакасия первой из российских регионов введет комендантский час на время нерабочих дней

Хакасия станет первым из регионов России, где власти введут комендантский час на время нерабочих дней, объявленных из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Covid-19. Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов во время прямого эфира в соцсети Instagram.

«Для всех жителей республики на указанный период вводится требование не покидать места проживания (пребывания) ежедневно с 22.00 до 6.00 утра следующего дня, кроме сотрудников предприятий, работающих непрерывно», — цитирует Коновалова РИА Новости.

По словам руководителя региона, предприятия непрерывного цикла должны будут перевести не менее половины сотрудников на удаленку.

Таксисты смогут продолжить работу при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном в течение полугода Covid-19. В Абакане, Саяногорске и Черногорске перестанет ходить общественный транспорт, уточнил позднее Коновалов в соцсети «ВКонтакте».

При этом окажется полностью ограничена работа учреждений торговли, общепита и сферы услуг. Исключение будет сделано только для аптек, магазинов, реализующих продукты и товары первой необходимости, а также магазинов, осуществляющих дистанционную доставку.

Медучреждения в Хакасии будут функционировать в плановом режиме, продолжится вакцинация от гриппа и коронавируса. В школах, детских садах, ссузах и учреждениях дополнительного образования с 27 октября по 7 ноября продлятся каникулы. Федеральным, муниципальным и частным образовательным учреждениям также рекомендовано уйти на каникулы.

Валентин Коновалов подчеркнул, что в последние недели коронавирусом заболевает гораздо больше пациентов, чем выздоравливает, что приводит к сокращению числа свободных коек. Особенный дефицит наблюдается с местами в реанимации.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за продолжающегося ухудшения ситуации с коронавирусом дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государстве неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией.