Хадиуллин — конкурсантам «Учителя года»: Гордимся вашим отношением к профессии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани сегодня объявили победителей регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2024». Всего на разных этапах в конкурсе приняли участие более 800 педагогов Татарстана, сообщил журналистам глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на церемонии награждения.

«Подготовку к конкурсу начали практически с начала этого учебного года. Желающих принять в нем участие было много. Средний возраст конкурсантов составляет 38 лет, а самому молодому участнику — 23 года», — рассказал министр образования и науки.

По его словам, профессиональный конкурс направлен на выявление одаренных учителей, которые в дальнейшем могут стать наставниками для других педагогов республики.

«Конкурсанты прошли все этапы испытаний и показали прекрасные уроки, мастер-классы, академические знания. Мы увидели, что наши учителя очень креативные, творчески подходят к своему делу. В течение недели они погрузили нас в мир науки, культуры, искусства, языка и традиций», — отметил Хадиуллин.

Он добавил, что все конкурсанты — гордость Татарстана. «Мы гордимся вашими прекрасными уроками, отношением к детям, уважением к старшим, в целом отношением к своей профессии. Мы одна семья. И каждый член нашей семьи привносит свою лепту», — обратился министр к участникам конкурса.

Глава Минобрнауки напомнил, что победители регионального этапа получают денежные поощрения. В этом году сумма вознаграждения увеличена за счет софинансирования крупных промышленных предприятий и спонсоров. «В Год семьи наши партнеры решили помочь учителям, внесли свой вклад. Это показывает серьезное отношение к профессии учителя», — подчеркнул он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Учителем года» в Татарстане стал преподаватель физики школы №108 Казани Радик Хабиров, а «Воспитателем года» — педагог детского сада №128 «Шаян» Набережных Челнов Дарья Ольденбург.

Победителем номинации «Педагогический дебют Татарстана — 2024» признана учитель английского языка казанской гимназии №122 Ксения Епишева. «Учитель года» по основам безопасности жизнедеятельности — преподаватель-организатор ОБЖ кадетской школы № 82 имени Героя Советского Союза И. Маннанова Набережных Челнов Ольга Шистерова.

В номинации «Воспитатель группы с родным языком воспитания и обучения — 2024» победу одержала Эльвира Султанова из детсада №346 Казани.

На церемонии награждения также назвали победителей профессионального конкурса «Сельский учитель». Первое место занял учитель географии Муслюмовской средней школы Чистопольского района Ленар Хабибуллин. А победителями среди воспитателей, обучающих на родном языке в сельских поселениях, стали Наталья Хамидуллина из Иж-Бобьинской средней школы Агрызского района и Гульшат Зайнуллина из детского сада села Кариево Балтасинского района.

Региональный этап конкурса проходил с 18 по 22 марта. После зонального этапа в нем приняли участие 42 педагога в номинации «Учитель года» и 20 педагогов в номинации «Педагогический дебют».

Начиная с самого первого этапа (школьного), участники распределяются на две номинации с учетом непрерывного стажа педагогической работы: не более трех лет — «Педагогический дебют», не менее пяти лет — «Учитель года».