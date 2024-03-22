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Воспитателем года Татарстана признана педагог детсада Набережных Челнов Дарья Ольденбург
Победителем республиканского профессионального конкурса «Воспитатель года — 2024» в Татарстане стала Дарья Ольденбург. Она работает воспитателем детского сада комбинированного вида № 128 «Шаян» Набережных Челнов.
В Казани прошла церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2024» в разных номинациях. Старт церемонии дали депутаты Госдумы Ильдар Гильмутдинов и Татьяна Ларионова.
«Самые лучшие учителя в нашей стране — в Татарстане», — поприветствовал участников мероприятия Гильмутдинов.
Ларионова добавила, что на этом празднике присутствуют лучшие педагоги и наставники республики.
«Учитель — самая замечательная профессия на земле. А в Татарстане педагоги — великие. Спасибо за то, что вы делаете», — подчеркнула парламентарий.
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