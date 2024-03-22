Учителем года Татарстана стал педагог казанской школы Радик Хабиров

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Преподаватель физики школы №108 Казани Радик Хабиров стал победителем республиканского этапа конкурса «Учитель года России — 2024» в Татарстане. Он представит республику в финале всероссийского конкурса, который пройдет в сентябре-октябре в Саратовской области.

«Я всегда думал, что конкурс — это площадка для коммуникации, школа педагогического роста и мастерства. Но, работая с коллегами все эти дни, понял, что конкурс — это площадка для трансформации. И все мы трансформировались в лучшую сторону», — заявил Хабиров на церемонии награждения.

В беседе с журналистами победитель признался, что сначала обучился на инженера-строителя, окончив строительный университет с красным дипломом.

«Но в какой-то момент понял, что, работая инженером, не получаю от профессии того удовольствия, о котором мечтал. Я всегда хотел созидать и строить, но оказалось, что не здания. Я решил работать с детьми, чтобы быть причастным к строительству будущего нашей страны. Прошел переподготовку», — рассказал он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По мнению конкурсанта, современный учитель должен быть готов к любым изменениям и обладать стрессоустойчивостью. «Дети очень гибкие, довольно хорошо ориентирующие в большом потоке информации. Важно быть на одной волне с детьми. Нужно найти ключ к каждому из них», — подчеркнул он.

Диплом победителя, статуэтку пеликана и денежный сертификат Хабирову вручил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Всероссийский конкурс «Учитель года России» проводится ежегодно уже более 30 лет. Он направлен на выявление и поддержку творчески работающих педагогов, а также на популяризацию перспективных образовательных практик и формирование позитивного имиджа этой профессии.

Ежегодно более 800 учителей республики участвуют в этом профессиональном конкурсе, проходя школьный, муниципальный, зональный этапы. Не более 65 учителей выходят на уровень республики.

В 2023/2024 учебном году школьный этап прошел в декабре, муниципальный — в декабре–январе, зональный — с 1 февраля по 22 февраля. Региональный этап состоялся с 18 по 22 марта.