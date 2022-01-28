Хабиб Нурмагомедов позвал Бекхэма на свой турнир по смешанным единоборствам

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что легендарный британский футболист Дэвид Бекхэм может принять участие в открытие турнира по смешанным единоборствам, который организовывает российский боец.

Об этом Хабиб Нурмагомедов заявил на пресс-конференции, посвященной открытию турнира. «Отправил ему сообщение месяц назад. Я оставлю сообщение ему сегодня. Возможно, он придёт на шоу», — заявил Нурмагомедов.

Ранее стало известно, что босс UFC Дана Уайт не включил российского чемпиона в список трех лучших бойцов в истории ММА. Также сообщалось, что Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин в Сингапуре из-за заражения коронавирусом.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в UFC непобежденным чемпионом. На счету российского бойца 29 боев без поражений. В последнем поединке своей карьеры он досрочно завершил бой против американца Джастина Гэтжи.