Босс UFC не включил Хабиба в список трех лучших бойцов в истории ММА

Бывший чемпион UFC Хабиб Нумагомедов не вошел в список трех лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА) по версии президента UFC Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn.

Дана Уайт также отметил, что Камар Усман близок по уровню к первой тройке, а Хабиба Нурмагомедова босс UFC не упомянул. Нурмагомедов завершил карьеру действующего спортсмена в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На момент завершения карьеры россиянин одержал 29 побед в 29-ти боях UFC, уйдя из смешанных единоборств непобедимым чемпионом.

Ранее стало известно, что Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин в Сингапуре из-за заражения коронавирусом.