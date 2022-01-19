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Спорт
19 января 2022  12:15
Артур Халилуллов

Босс UFC не включил Хабиба в список трех лучших бойцов в истории ММА

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Бывший чемпион UFC Хабиб Нумагомедов не вошел в список трех лучших бойцов в истории смешанных единоборств (ММА) по версии президента UFC Даны Уайта. Об этом сообщает BJPenn.

Дана Уайт также отметил, что Камар Усман близок по уровню к первой тройке, а Хабиба Нурмагомедова босс UFC не упомянул. Нурмагомедов завершил карьеру действующего спортсмена в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На момент завершения карьеры россиянин одержал 29 побед в 29-ти боях UFC, уйдя из смешанных единоборств непобедимым чемпионом.

Ранее стало известно, что Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин в Сингапуре из-за заражения коронавирусом.

#хабиб нурмагомедов #смешанные единоборства
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