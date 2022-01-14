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Спорт
14 января 2022  18:14
Артур Халилуллов

Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин в Сингапуре из-за заражения коронавирусом

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Бывший чемпион UFC в легком весе, известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов был помещен на карантин в Сингапуре из-за заражения бывшего спортсмена коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA.

Нурмагомедов посетил Сингапур, чтобы побывать на турнире One Championship.

Нурмагомедов завершил карьеру действующего спортсмена в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На момент завершения карьеры россиянин одержал 29 побед в 29-ти боях UFC, уйдя из смешанных единоборств непобедимым чемпионом.

#хабиб нурмагомедов #MMA #коронавирус
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