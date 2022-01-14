Хабиба Нурмагомедова закрыли на карантин в Сингапуре из-за заражения коронавирусом

Бывший чемпион UFC в легком весе, известный российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов был помещен на карантин в Сингапуре из-за заражения бывшего спортсмена коронавирусом. Об этом сообщает Asian MMA.

Нурмагомедов посетил Сингапур, чтобы побывать на турнире One Championship.

Нурмагомедов завершил карьеру действующего спортсмена в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. На момент завершения карьеры россиянин одержал 29 побед в 29-ти боях UFC, уйдя из смешанных единоборств непобедимым чемпионом.