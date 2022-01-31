Хабиб Нурмагомедов отреагировал на закон о внедрении Fan ID

Известный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал введение закона о «паспорте болельщика».

«Честно: я мало знаю про Fan ID. Я слышал в медиа — захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом. Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так — безопасность на первом месте», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».

Напомним, футбольные фанаты московского «Спартака» объявили бойкот домашних матчей красно-белых. Помимо «Спартака» к бойкоту футбольных матчей присоединились фанатские движения питерского «Зенита» и ФК «Ростов». Болельщики перестанут посещать матчи на старте весенней части чемпионата России по футболу.

Предварительно известно, что оформлять «паспорт болельщика» можно будет через портал госуслуг. Инициатором законопроекта является правительство РФ. По замыслу создателей законопроекта, этот электронный документ необходим для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее спортивная редакция ИА «Татар-информ» подробно писала о введении закона о внедрении Fan ID.