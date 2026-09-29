СМИ узнали о готовности Ирана приостановить обогащение урана

Власти Ирана согласны отказаться от обогащения урана в случае смягчения санкций, введенных Соединенными Штатами. Об этом со ссылкой на источники рассказал корреспондент саудовского телеканала Al Hadath в Пакистане Абдалла Халуф (канал разместил информацию об этом в социальной сети Х, прежде Twitter).

В свою очередь египетский телеканал Al Masry Al Youm передает, что собеседники Al Hadath рассказали, будто посредники в ирано-американских переговорах добивались от исламской республики уступок по ядерной программе,

Напротив, иранское Press TV со ссылкой на неназванного информированного чиновника ИРИ утверждает, что Тегеран на данный момент не ведет переговоров о судьбе своей ядерной программы.

Портал Axios со ссылкой на американского чиновника пишет, что Президент США Дональд Трамп готов смягчить санкции и разблокировать замороженные активы, если руководство ИРИ предпримет конкретные шаги по ограничению ядерной программы.

Кроме того, источник издания охарактеризовал непрямые контакты Вашингтона и Тегерана «позитивными и конструктивными» и обратил внимание на гибкость исламской республики в ядерных вопросах. Вместе с тем он упомянул сохраняющеся разногласия о содержании и последовательности обязательств.

CNN также заявляет со ссылкой на американского чиновника, что Штаты якобы готовы смягчить санкции при «конкретном прогрессе» по ядерной программе, но соглашение пока не заключено.

Сам Трамп назвал ложной публикацию Axios о готовности смягчить санкции против Ирана и разблокировать его замороженные активы. «Это неправда. Я им НИЧЕГО не предлагал! <...> Им (порталу – прим. Т-и) следует немедленно удалить эту фейковую историю!» – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.