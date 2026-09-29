Меджлис Ирана намерен в срочном порядке рассмотреть вопрос выхода из ДНЯО

В Исламском консультативном совете (Меджлисе) Ирана подготовили законопроект о выходе исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом рассказал заместитель спикера Меджлиса ИРИ Али Никзад, передает агентство Fars.

Вместе с тем политик уточнил, что данная инициатива сейчас изучается – в частности, анализируются возможные международные последствия. При этом он заверил, что законопроект получит пометку чрезвычайной важности и депутаты должны будут рассмотреть документ в тот же день, как его вынесут на пленарное заседание.

Никзад напомнил, что в сентября прошлого, 2025 года Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ, а также охарактеризовал генерального директора этого международной организации Рафаэля Гросси как непорядочного человека.

По мнению заместителя спикера Меджлиса, прошлогоднее решение пошло на пользу исламской республики, так как не было никакой надежды, что Гросси и МАГАТЭ в целом помогут стране в развитии ядерной энергетики.

Ранее саудовский телеканал Al Hadath рассказал, что власти Ирана согласны отказаться от обогащения урана в случае смягчения санкций, введенных Соединенными Штатами. Портал Axios в свою очередь написал, что Президент США Дональд Трамп готов смягчить санкции и разблокировать замороженные активы ИРИ, если руководство исламской предпримет конкретные шаги по ограничению ядерной программы.

Впрочем, иранское Press TV со ссылкой на информированного чиновника заявило, что Тегеран на данный момент не ведет переговоров о судьбе своей ядерной программы, а Трамп сообщил в основанной им социальной сети Truth Social, что не предлагал смягчение санкций и возвращение активов в обмен на изменения в позиции ИРИ.