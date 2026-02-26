WSJ: США требуют от Ирана демонтажа трех ядерных объектов и передачи обогащенного урана

Соединенные Штаты настаивают на ликвидации трех ключевых ядерных объектов Ирана и передаче им всех запасов обогащенного урана. Об этом со ссылкой на анонимных американских чиновников пишет газета The Wall Street Journal.

По сведениям собеседников издания, делегации США на переговорах в Женеве поручено дать понять, что исламской республике необходимо «демонтировать свои три главных ядерных объекта в Фордо, Натанзе и Исфахане, а также доставить весь обогащенный уран в США».

В Вашингтоне также хотят сделать соглашение по ядерной сделке бессрочным и полностью запретить иранской стороне обогащение урана. Вместе с тем Иран сможет сохранить исследовательский реактор в Тегеране.

Кроме того, американская сторона предлагает лишь минимальное снижение санкционного давления в случае заключения соглашения. Дальнейшее ослабление ограничений зависит от выполнения договоренностей.

Напротив, власти Ирана готовы только сократить обогащение урана с 60% до 1,5% и приостановить этот процесс на семь лет.

Наряду с этим в Тегеране рассчитывают, что заключение сделки будет означать существенное смягчение рестрикций, введенных США в отношении исламской республики.

Сегодня, 26 февраля, в Швейцарии, в Женеве, проходит третий раунд американо-иранских переговоров по ядерной программе ИРИ.

