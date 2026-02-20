WSJ: Трамп может нанести ограниченный удар по Ирану для заключения сделки

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Соединенные Штаты могут нанести ограниченный военный удар по Ирану, чтобы заставить исламскую республику выполнить требования американской стороны по ядерной сделке. Соответствующую возможность сейчас рассматривает Президент США Дональд Трамп, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, если американский лидер примет решение о нанесении удара, операция начнется в ближайшие несколько дней. Целью атаки станут военные или правительственные объекты Ирана. Если после этого власти ИРИ вновь откажутся прекратить обогащение урана, Штаты перейдут к широкомасштабной военной кампании, потенциально нацеленной на свержение действующего руководства в Тегеране.

Один из источников WSJ заметил, что США могут выбрать вариант с постепенным усилением атак, пока нынешний иранский режим либо не откажется от ядерной программы, либо не потеряет власть.

При этом, по утверждению собеседников газеты, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о проведении какой-либо операции против Ирана.

Ранее Президент США неоднократно угрожал атаковать Иран, если власти исламской республики не пойдут на сделку с американцами. Накануне он анонсировал, что дает Ирану на заключение сделки десять дней, максимум –15. По информации WSJ, Штаты собирают на Ближнем Востоке крупнейшую с момента кампании против Ирака в 2003 году авиационную группировку.