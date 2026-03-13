Политика 13 марта 2026 20:12

WSJ: США перебрасывают на Ближний Восток десантный корабль и морских пехотинцев

Соединенные Штаты перебрасывают на Ближний Восток десантный корабль и морских пехотинцев из-за усиления атак Ирана в Ормузском проливе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

По словам троих собеседников издания из военного ведомства, глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования Вооруженных сил США (CENTKOM) о формировании амфибийно-десантной группы и приданного ей экспедиционного отряда морской пехоты.

Обычно такая группа состоит из нескольких кораблей, а отряд включает 5 тыс. морских пехотинцев, уточняет WSJ.

На Ближний Восток из Японии уже идет универсальный десантный корабль USS Tripoli с приписанными к нему морскими пехотинцами на борту, уточнили два военных чиновника.

При этом подразделения американского Корпуса морской пехоты уже находятся в регионе, они задействованы в военной кампании против Ирана, замечает издание.

Путин наградил трех представителей Татарстана

Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз

