СМИ: В G7 призвали Трампа скорее закончить войну против Ирана

С призывом быстрее завершить военную кампанию против Ирана к Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу обратились лидеры остальных стран «Большой семерки», однако тот уверен, что исламская республика «вот-вот капитулирует». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на трех должностных лиц из государств, входящих в G7.

Такой обмен мнениями имел место во время онлайн-встречи, состоявшейся 11 марта. Президенты и премьеры стран «Большой семерки» сослались на необходимость обеспечить безопасность прохода судов через Ормузский пролив.

В свою очередь Трамп подчеркнул, что кампания против Ирана позволила избавиться от «раковой опухоли, которая угрожала нам всем». Он также заметил, что, по его данным, «никто не знает, кто лидер [Ирана], поэтому некому объявить капитуляцию» (после гибели аятоллы Али Хосейни Хаменеи Высшим руководителем ИРИ был избран его сын Моджтаба Хаменеи – прим. Т-и).

В ответ на беспокойство собеседников по поводу свободы судоходства в Ормузском проливе Президент США заверил, что ситуация там улучшается и коммерческие суда возобновят операции в регионе. В связи с этим Axios напомнил, что в ту ночь у побережья соседнего с Ираном Ирака были атакованы минимум два танкера.

Наряду с этим Трамп якобы сказал Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, что Штатам больше не нужен доступ к военным базам Соединенного Королевства для нанесения ударов по Ирану. До начала кампании власти Британии отказывалась идти на такой шаг, но затем изменили свое решение. «Это следовало предложить до войны – теперь уже слишком поздно», – заявил американский лидер.

Позднее Axios рассказал со ссылкой на источники в Правительстве Израиля, что американо-израильская кампания против Ирана будет продолжаться еще не менее двух-трех недель. Вместе с тем собеседники здания признали, что Трамп может внезапно завершить войну, «если сочтет, что цели достигнуты».

Разговаривавший на этой неделе с Президентом США источник портала отметил, что американский лидер «полон энтузиазма» и готов продолжать боевые действия еще три-четыре недели перед тем, как принять какое-либо решение о продолжении или окончании войны.