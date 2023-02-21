WSJ: Новые антироссийские санкции США коснутся 200 юридических и физических лиц

Новые рестрикции, которые Соединенные Штаты намерены ввести на этой неделе, коснутся около 200 российских юридических и физических лиц. Об этом газете The Wall Street Journal рассказал источник.

Отмечается, что в стоп-лист внесены «губернаторы и члены семей российских чиновников». Также ограничительные меры коснутся компаний военно-промышленного комплекса, предприятий, занимающихся производством сопутствующих материалов, технологических фирм и «сетей, предположительно, задействованных в обходе санкций», передает ТАСС,

Напомним, в понедельник украинские СМИ сообщили о приезде Президента США Джо Байдена в Киев. Белый дом затем распространил заявление, в котором американский лидер анонсировал новые антироссийские санкции и поставку Киеву критического вооружения.