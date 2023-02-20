Байден анонсировал новые антироссийские санкции и поставку Киеву критического вооружения

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, прибывший в Киев с необъявленным визитом, анонсировал передачу Украине дополнительной военной помощи. Об этом передает ТАСС.

«Я объявляю об очередной поставке критически важного оборудования, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары воздушного наблюдения, необходимого для помощи в защите украинского народа от воздушных бомбардировок», – сказано в заявлении Белого дома.

Американский лидер пояснил, что прибыл в Киев для подтверждения приверженности Вашингтона демократии и суверенитету Украины, а также анонсировал введение в конце этой недели «дополнительных санкций против элиты и компаний, которые пытаются уклониться или поддержать российскую военную машину».

Как пояснило агентство Reuters, Байден на встрече с Зеленским заявил, что Штаты планируют предоставить Украине пакет военной помощи на сумму 500 млн долларов. Также Вашингтон поставит снаряды для системы РСЗО HIMARS. Телеканал CNN передает, что в новый пакет помощи Киеву войдут противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские снаряды и гаубицы.

Напомним, сегодня украинские СМИ сообщили о приезде Байдена в Киев. Президенты двух стран провели встречу в Михайловском соборе.