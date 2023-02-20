Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе, пишет «Страна.ua».

В подтверждение издание показало первые кадры с Михайловской площади, на которых американский президент идет под звуки воздушной тревоги.