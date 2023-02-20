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Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе, пишет «Страна.ua».
В подтверждение издание показало первые кадры с Михайловской площади, на которых американский президент идет под звуки воздушной тревоги.
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