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Политика 20 февраля 2023 13:18

Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл с рабочим визитом в Киев. Он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе, пишет «Страна.ua».

В подтверждение издание показало первые кадры с Михайловской площади, на которых американский президент идет под звуки воздушной тревоги.

#Джо Байден #Владимир Зеленский
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