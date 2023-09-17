WSJ назвал «следующего врага Украины на поле боя»

В скором времени у ВСУ появится новый враг — плохая погода, которая станет дополнительной преградой для контрнаступления. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Следующий враг Украины на поле боя — плохая погода. Проливной дождь и ледяной холод могут помешать ей осуществить прорыв», — говорится в статье.

Авторы отмечают, что непогода помешает передвижениям украинских частей, в особенности тяжелой техники.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер поделился наблюдениями о том, что ВСУ рассчитывают «заморозить» конфликт, протянув до начала сезона дождей. Таким образом, они постараются сгладить эффект от провала контрнаступления. Однако, подчеркнул специалист, это может лишь усугубить ситуацию, увеличив потери Украины.

В то же время Военный комитет НАТО бьет тревогу из-за невозможности выполнять запросы Украины и одновременно закрывать потребности в вооружениях самих стран альянса.

На пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин отметил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 71,5 тыс. человек, 543 танка и около 18 тыс. бронемашин разного класса.