Путин сообщил, что с начала контрнаступления ВСУ потеряли 71,5 тыс. человек

Фото: пресс-служба Кремля

С начала контрнаступления Украина потеряла 71,5 тыс. человек, 543 танка и около 18 тыс. бронемашин разного класса. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии VIII Восточном экономическом форуме

«Украина проводит так называемое контрнаступление. Результатов нет, конечно. Сейчас не будем говорить – провал, не провал. Нет результатов. Потери есть, большие. С начала этого контрнаступления потери личного состава 71,5 тыс. человек. При чем, как они говорят, они любой ценой хотят добиться результата», – сказал глава государства.

Путин отметил, что командиры, с которыми он созванивается, докладывают о ситуации на фронте, и у него складывается впечатление, что украинское командование совершенно не считается с потерями личного состава.

«Иногда складывается впечатление, что это вообще не их люди, которых они [ВСУ] кидают в контрнаступление», – сказал российский лидер.

Путин также допустил, что Запад, когда все ресурсы – и людские, и по военной технике – будут близки к нулевым значениям, может начать переговоры с целью пополнить свои запасы.