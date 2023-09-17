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Военный комитет НАТО признался в недостатке возможностей для обеспечения Украины
Производственных возможностей стран НАТО оказалось недостаточно для обеспечения потребностей Украины. Об этом со ссылкой на председателя военного комитета альянса Роба Бауэра сообщает ТАСС.
«Объем вооружений и боеприпасов, которые запрашивает Украина, огромен, — заметил он. — Масштабы и объемы применяемого вооружения превышают наши производственные возможности».
По словам Бауэра, запросы Киева вносят дисбаланс в ситуацию с вооружениями в странах – членах альянса, так как им нужно обеспечивать и собственные потребности. Для этого он призвал страны НАТО нарастить оборонные производственные мощности.
На пленарной сессии Восточного экономического форума Президент России Владимир Путин отметил, что с начала контрнаступления Украина потеряла 71,5 тыс. человек, 543 танка и около 18 тыс. бронемашин разного класса.
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