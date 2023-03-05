WSJ: Байден надавил на лидеров стран Балтии из-за их призывов нанести поражение России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время недавней поездки в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России в конфликте с Украиной. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

При этом издание не уточняет, в чем именно заключалось давление со стороны Президента США. По информации газеты, союзники Украины из числа стран Восточной Европы опасаются, что «Запад постарается склонить [украинского лидера Владимира] Зеленского» к переговорам с Россией.

По данным WSJ, на прошлой неделе Байден предположил, что конфликт удастся разрешить дипломатическим путем. По мнению ряда западных чиновников, вернуться к дипломатии можно будет после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе предстоящего контрнаступления.

Накануне Президент США провел переговоры в Вашингтоне с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Оба лидера обсудили в том числе ситуацию на Украине и вновь пообещали помогать украинским властям столько, сколько потребуется.

Ранее стало известно, что Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии предлагали Зеленскому в ходе встречи в Париже в будущем начать мирные переговоры с Россией (речь шла примерно о конце текущего года).