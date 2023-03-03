Американские и украинские генералы разыграли несколько вариантов наступления ВСУ

Американские генералы и украинские военные и чиновники на этой неделе проработали несколько возможных вариантов вероятного наступления Вооруженных сил Украины. Военные игры были организованы в штаб-квартире Командования армии США в Европе и Африке (она находится в немецком городе Висбадене), пишет газета The New York Times.

«Настольные» учения с использованием карт местности позволили их участникам «отрепетировать» различные сценарии «наступления, о котором лидер Украины Владимир Зеленский сигнализирует уже некоторое время».

«<…> эти занятия, на которых в четверг присутствовали самые высокопоставленные генералы [Президента США Джо] Байдена, ответственные за оказание помощи Украине, были предназначены для выработки стратегии, определения рисков и преимуществ различных действий, которые Украина может предпринять против российских сил в ближайшие месяцы», — отмечает издание.

При этом, констатирует NYT, окончательный выбор стратегии и сроков наступления остается за украинским командованием, а американские военные будут выступать в роли консультантов.

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, комментируя итоги штабных игр, заметил, что представители Украины проявили «феноменальную адаптивность». «Мы собираемся помочь им адаптироваться в еще большей степени», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, в числе прочих военачальников присутствовавший на учениях накануне, рассказал об огромном столе с картами, значками и другой военной атрибутикой, помогающей представить потенциальные сражения.

«Украинцы передвигали предметы на этих картах, чтобы определить наиболее эффективное направление действий, и обсуждали связанные с этим преимущества и риски. Это обычная вещь, которую делают все военные», — объяснил он.

Милли не стал описывать варианты, которые прорабатывались в ходе штабных учений. Но некоторые высокопоставленные американские чиновники, военные аналитики и украинские должностные лица предположили, что Украина «может попытаться продвинуться <…> на северо-востоке или востоке, в том числе около Донецка и Луганска».

Кроме того, отмечает NYT, Украина может начать наступление на юге, нацелившись на территорию, прилегающую к Крыму (так называемый «сухопутный мост»). Ранее, в январе, министр обороны США Ллойд Остин сказал обозревателю газеты Washington Post Максу Буту, что «реалистичной целью на этот год» для украинцев может быть разрезание этого «сухопутного моста».