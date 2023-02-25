WSJ: Макрон и Шольц предлагали Зеленскому в будущем начать переговоры с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Париже в будущем начать мирные переговоры с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, за ужином в Елисейском дворце Макрон заметил, что даже такие «смертельные враги», как Франция и Германия, заключили мир после Второй мировой войны. По его мнению, Зеленский стал «великим военачальником», но в дальнейшем ему придется принимать трудные политические решения.

Источники WSJ рассказали, что Германия, Франция и Великобритания обдумывают заключение соглашения между НАТО и Украиной в качестве способа побудить украинскую сторону начать мирные переговоры с Россией в конце этого года.

Премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе предложил план, согласно которому Украина получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после завершения боев. По мнению Премьера, он должен быть включен в повестку саммита НАТО, который пройдет в июле.

Представители трех стран объяснили, что хотя любое решение о начале и условиях переговоров зависит от Украины, среди политиков Великобритании, Франции и Германии усиливаются сомнения относительно способности украинской стороны отвоевать Донбасс и Крым, а также относительно того, как долго государства Запада поддерживать Украину, особенно в том случае, если конфликт зайдет в тупик.

Гипотетический пакт не будет включать каких-либо обязательств по размещению натовских войск на Украине. На нее не будет распространяться и 5-я статья Вашингтонского договора о коллективной обороне, согласно которой нападение на одного из членов блока рассматривается как нападение на всех членов. Однако Германия, Франция и Великобритания намерены оказывать Украине военную помощь для любого сдерживания России в будущем, замечает газета.