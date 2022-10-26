WP: Власти Украины увидели в письме конгрессменов Байдену сигнал для Путина

Украинские власти увидели в письме конгрессменов-демократов Президенту США Джо Байдену с призывом к ведению переговоров с Россией для прекращения боевых действий позитивный сигнал для Президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета Washington Post.

«Это обнадеживающий сигнал для Путина», — заявил украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Другой высокопоставленный украинский чиновник подчеркнул, что Киев опасается вовлекаться во внутренние дела Соединенных Штатов после скандала с импичментом экс-президента Дональда Трампа.

«Мы не встаем между республиканцами и демократами. Это внутренняя политика другого государства. А то, что позиции по войне будут разными, это ожидаемо», — пояснил он.

При этом собеседник издания добавил, что по мнению властей Украины «Россия не способна вести добросовестные переговоры». К тому же пауза в боевых действиях сейчас была бы выгодна российской стороне, добавил он.

Вместе с тем издание констатирует, что обращение демократов усугубило беспокойство Украины по поводу сохранения финансовой и военной поддержки на фоне заявлений, что Штаты могут сократить помощь в случае победы республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс.

Письмо Байдену с предложением искать пути для прямых переговоров с Россией подписали 30 членов Палаты представителей. Все они — члены Прогрессивной фракции Демократической партии, отличающиеся крайне левыми взглядами. Позднее фракция отозвала письмо, сославшись на то, что оно было выпущено «без соответствующего утверждения».